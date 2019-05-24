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24.05.2019, 11:31

Погода в Украине: местами дожди и град – карта

Погода в Украине: местами дожди и град – карта - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В западных областях, в Житомирской и Винницкой области местами ожидается град

Сегодня, 24 мая, в западной части Украины и в северных областях днем ожидаются краткосрочные дожди, местами грозы, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях, в Житомирской и Винницкой области местами ожидается град.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, во время грозы – порывы ветра 15/20 м/с.

Температура ночью +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.

В западных областях ночью +7…12 градусов, днем +17…+22 градуса.

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Ранее сегодня сообщалось, что в Закарпатской и Ивано-Франковской областях наводнение. Президент Владимир Зеленский позвонил и.о. главы Закарпатской облгосадминистрации Ярославу Галасу, чтобы услышать оперативную информацию о последствиях паводка на области. 

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Теги: погода в Украине, погода
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