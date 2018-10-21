Погода в Украине на понедельник: до +17°C и с дождями - карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В восточных областях ожидаются дожди и днем, и ночью. На остальной части территории - без осадков

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Завтра, 22 октября, в восточных областях Украины ожидаются дожди, на остальной части территории – облачно с прояснениями, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях температура воздуха поднимется до +10…+12°C днем и +3…+5°C ночью. В Ужгороде днем ожидается +12…+14°C. Без осадков.

На севере Украины температура воздуха днем +10…+12°C, ночью +3…+5°C. Осадков также не ожидается.

В восточных областях и днем, и ночью дожди, местами – сильные. Температура днем поднимается до +15…+17°C, ночью опустится до +8…+10°C.

На юге +15…+17°C днем и +9…+11°C ночью. Без осадков.

В Киеве завтра дождей не ожидается. Температура воздуха днем +11…+13°C, ночью +4…+6°C.

Ранее сегодня сообщалось, что по всей территории Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.