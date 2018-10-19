Погода в Украине на выходные: ожидается резкое похолодание

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В субботу по всей Украине - без осадков. В воскресенье дожди ожидаются в западных, восточных и северных областях

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Во всех областях Украины в эти выходные, 20-21 октября, ожидается снижение температуры, сообщает Украинский гидрометцентр.

В субботу, 20 октября, в западных областях ожидается +13…+15°C днем и +6…+8°C ночью.

В центральных областях +14…+16°C днем, +6…+8°C ночью. На севере Украины ожидается до +13...+15°C днем и +6...+8°C - ночью.

На юге и востоке – до +19°C днем, +6…+8°C ночью.

По всей территории Украины облачно, без осадков.

В воскресенье, 21 октября, в западных областях температура опустится до +11…+13°C днем и +5…+7°C – ночью. И днем и ночью ожидаются дожди.

В центре днем ожидается +12…+14°C и +6…+8°C ночью. Солнечно, без осадков.

В восточных областях – до +13…+15°C, +6…+8°C ночью. Ночью без осадков, днем – дождь.

На севере +11...+13°C днем, +3...+5°C ночью. Днем ожидается дождь.

На юге Украины днем ожидается +15…+17°C и +8…+10°C – ночью. Солнечно. В Крыму днем +16…+18°C, +10…+12°C ночью. Тоже солнечно и без осадков на протяжении суток.