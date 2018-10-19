Погода в Украине на выходные: ожидается резкое похолодание

Во всех областях Украины в эти выходные, 20-21 октября, ожидается снижение температуры, сообщает Украинский гидрометцентр.
В субботу, 20 октября, в западных областях ожидается +13…+15°C днем и +6…+8°C ночью.
В центральных областях +14…+16°C днем, +6…+8°C ночью. На севере Украины ожидается до +13...+15°C днем и +6...+8°C - ночью.
На юге и востоке – до +19°C днем, +6…+8°C ночью.
По всей территории Украины облачно, без осадков.
В воскресенье, 21 октября, в западных областях температура опустится до +11…+13°C днем и +5…+7°C – ночью. И днем и ночью ожидаются дожди.
В центре днем ожидается +12…+14°C и +6…+8°C ночью. Солнечно, без осадков.
В восточных областях – до +13…+15°C, +6…+8°C ночью. Ночью без осадков, днем – дождь.
На севере +11...+13°C днем, +3...+5°C ночью. Днем ожидается дождь.
На юге Украины днем ожидается +15…+17°C и +8…+10°C – ночью. Солнечно. В Крыму днем +16…+18°C, +10…+12°C ночью. Тоже солнечно и без осадков на протяжении суток.