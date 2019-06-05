Погода в Украине: по всей стране дожди с грозами

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Погода в Украине сегодня, 5 июня, будет преимущественно дождливой, также ожидаются грозы, температура воздуха днем достигнет +30. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На востоке Украины осадков не ожидается, температура днем составит от +27 до +30 градусов, ночью - от +15 до +19.

В центральных регионах дожди с грозами, днем от +25 до +28 градусов, ночью от +15 до +18.

На юге температура воздуха днем от +25 до +30, ночью от +17 до +20. В Крыму днем от +27 до +29, ночью от +15 до +17.

На западе Украины сегодня тоже пройдут дожди с грозами, днем от +23 до +27, ночью от +14 до +17.

В северных областях днем от +25 до +27, ночью от +15 до +18.

В Киеве синоптики на сегодня прогнозируют дожди, возможно с грозами, дневная температура воздуха составит от +25 до +27, ночью от +16 до +18. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.