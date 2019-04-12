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12.04.2019, 10:45

Погода в Украине. Сегодня будет тепло и дождливо

Погода в Украине. Сегодня будет тепло и дождливо - Фото
Фото: unsplash.com

Температура воздуха в Украине днем поднимется до +18, ожидаются дожди, местами грозы

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Погода в Украине сегодня, 12 апреля, будет дождливой, на востоке ожидаются грозы, температура воздуха днем поднимется до +18. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, на западе пройдут дожди, днем от +8 до +16, ночью от +3 до +7. На севере днем от +9 до +14, а ночью от +4 до +7. В центре тоже пройдут дожди, днем от +10 до +18, ночью от +5 до +8.

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На востоке ожидаются дожди с грозами, днем от +16 до +18, ночью от +7 до +9. На юге пройдут небольшие дожди, днем от +12 до +18, ночью от +7 до +9. В Крыму днем от +14 до +16, ночью от +6 до +8.


Карта: Укргидрометцентр

Отметим, погода в Украине в ближайшее время будет дождливой и прохладной, потепление следует ожидать ориентировочно в следующий четверг - 18 апреля.
В столице Украины 12 апреля пройдут дожди, днем от +9 до +11, ночью от +4 до +6, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

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Теги: погода, Укргидрометцентр
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