Погода в Украине: в первый день лета - грозы, местами град

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В субботу, 1 июня, в ряде регионов ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях - грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, уровень опасности - "желтый" (первый)", - сообщают синоптики.

В Киеве 1-3 июня ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность.

По прогнозам Укргидрометцентра, 1 июня дожди также ожидаются в западных регионах, на севере и в центре Украины, а также в Одесской и Николаевской областях.