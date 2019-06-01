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01.06.2019, 10:10

Погода в Украине: в первый день лета - грозы, местами град

Погода в Украине: в первый день лета - грозы, местами град - Фото
Фото: pixabay.com

Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий в ряде регионов

В субботу, 1 июня, в ряде регионов ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях - грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, уровень опасности - "желтый" (первый)", - сообщают синоптики.

В Киеве 1-3 июня ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность.

По прогнозам Укргидрометцентра, 1 июня дожди также ожидаются в западных регионах, на севере и в центре Украины, а также в Одесской и Николаевской областях.

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Теги: погода, Укргидрометцентр
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