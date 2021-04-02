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Похолодание на выходных: дожди по всей Украине, местами мокрый снег – карта погоды

02.04.2021, 09:24
Похолодание на выходных: дожди по всей Украине, местами мокрый снег – карта погоды - Фото
Фото: depositphotos.com

Сегодня, 2 апреля, в Украине ожидаются дожди и небольшое похолодание. На выходных – дожди и мокрый снег. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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В западных областях сегодня +7..+10 градусов, в Закарпатской области +10..+12. В центральных областях +8..+13, на востоке и юге температура может подняться до +15 градусов.

В большинстве областей, кроме Львовской, Волынской, Ровенской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Крыма, ожидаются небольшие дожди.

В субботу, 3 апреля, температура опустится еще ниже: на западе Украины +6..+9, в центральных областях +7..+10, на востоке +8..+10, на юге +10..+12. Ночью от +1..+3 на западе страны до +5..+7 на востоке.

В восточных областях ожидаются дожди, в Ивано-Франковской и Черновицкой области может быть дождь с мокрым снегом.

В воскресенье, 4 апреля, по всей Украине ожидаются дожди. На западе +6..+9, нв центральных областях +7..+9, на востоке +8..+10, в южных областях +7..+12.

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Денис Юдин
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