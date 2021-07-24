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Полиция раскрыла канал поставки янтаря из Украины в ОАЭ. Изъяли 300 кг "солнечного" камня

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2021, 22:25
Полиция раскрыла канал поставки янтаря из Украины в ОАЭ. Изъяли 300 кг
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Украине ликвидировали канал незаконной поставки янтаря за рубеж. Фигурантами дела стали десять жителей Ровенской и Волынской областей – они предположительно обрабатывали и сбывали драгоценные камни в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-центр Госпограничной службы.

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По месту проживания и в машинах фигурантов провели 16 обысков, а в Луцке и Ковеле ликвидировали три подпольных цеха для обработки камней. Всего было изъято около 300 кг обработанного и необработанного янтаря разной фракции, а также оборудование и готовые драгоценные изделия общей стоимостью порядка 1 млн грн.

По версии следствия, задержанные покупали камень, обрабатывали, а после через Польшу переправляли товар в ОАЭ, где и продавали его.

У пограничников отметили, что всем фигурантам будет объявлено о подозрении по статье о незаконном сбыте янтаря.

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Дарья Мостовая
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