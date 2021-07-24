Полиция раскрыла канал поставки янтаря из Украины в ОАЭ. Изъяли 300 кг "солнечного" камня

В Украине ликвидировали канал незаконной поставки янтаря за рубеж. Фигурантами дела стали десять жителей Ровенской и Волынской областей – они предположительно обрабатывали и сбывали драгоценные камни в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-центр Госпограничной службы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По месту проживания и в машинах фигурантов провели 16 обысков, а в Луцке и Ковеле ликвидировали три подпольных цеха для обработки камней. Всего было изъято около 300 кг обработанного и необработанного янтаря разной фракции, а также оборудование и готовые драгоценные изделия общей стоимостью порядка 1 млн грн.

По версии следствия, задержанные покупали камень, обрабатывали, а после через Польшу переправляли товар в ОАЭ, где и продавали его.

У пограничников отметили, что всем фигурантам будет объявлено о подозрении по статье о незаконном сбыте янтаря.

В январе 2021 года в аэропорту Борисполь задержали груз крупных самородков янтаря причудливых форм: фото.

Читайте также: Компания Игоря Мазепы начала добычу янтаря в Ровенской области: фоторепортаж

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.