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10.01.2019, 11:15

Польские авиалинии отменяют некоторые рейсы в Киев

Польские авиалинии отменяют некоторые рейсы в Киев - Фото
Фото: EPA

В связи с низким спросом перевозчик Польши полностью отказывается от рейса Быдгощ-Киев-Жуляны

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Польские авиалинии LOT прекратят выполнять рейсы из города Быдгощ в Польше в Киев, а также временно приостановят полеты во Львов. Об этом сообщает Польское радио.

Рейсы во Львов планируют возобновить в апреле. По словам польского авиаперевозчика, это авиасообщение является сезонным - летом оно гораздо популярнее.

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"Сообщение будет вновь доступно для наших пассажиров в нынешнем летнем сезоне, то есть с начала апреля до конца сентября", - сказал представитель компании компании PLL LOT Конрад Майшик.

Последние рейсы из Быдгощ во Львов и Киев запланированы на третью неделю января.

В связи с низким спросом перевозчик Польши полностью отказывается от рейса Быдгощ-Киев-Жуляны.

"Рейсы из Быдгощ во Львов запустили в августе 2017 года, а через год LOT добавил сообщения в Киев. 

В Борисполь еще можно летать из Быдгоща  авиаперевозчиком Ryanair", - уточняется в сообщении.

С 17 октября 2018 года на украинский рынок авиаперевозок вышла авиакомпания Brussels Airlines (Брюссельские авиалинии).

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Теги: Львов, киев, Жуляны, авиарейсы, Польские авиалинии LOT
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