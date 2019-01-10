Польские авиалинии отменяют некоторые рейсы в Киев

Польские авиалинии LOT прекратят выполнять рейсы из города Быдгощ в Польше в Киев, а также временно приостановят полеты во Львов. Об этом сообщает Польское радио.
Рейсы во Львов планируют возобновить в апреле. По словам польского авиаперевозчика, это авиасообщение является сезонным - летом оно гораздо популярнее.
"Сообщение будет вновь доступно для наших пассажиров в нынешнем летнем сезоне, то есть с начала апреля до конца сентября", - сказал представитель компании компании PLL LOT Конрад Майшик.
Последние рейсы из Быдгощ во Львов и Киев запланированы на третью неделю января.
В связи с низким спросом перевозчик Польши полностью отказывается от рейса Быдгощ-Киев-Жуляны.
"Рейсы из Быдгощ во Львов запустили в августе 2017 года, а через год LOT добавил сообщения в Киев. В Борисполь еще можно летать из Быдгоща авиаперевозчиком Ryanair", - уточняется в сообщении.
С 17 октября 2018 года на украинский рынок авиаперевозок вышла авиакомпания Brussels Airlines (Брюссельские авиалинии).