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Pornhub опубликовал итоги 2021 года. Украинцы ищут секс, MILF и Лану Роудс – инфографика

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 06:46
Pornhub опубликовал итоги 2021 года. Украинцы ищут секс, MILF и Лану Роудс – инфографика - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Крупнейший порносайт Pornhub подбил итоги 2021 года, в Украине наиболее популярным запросом оказался просто секс, категорией – MILF (женщины среднего возраста), а самой популярной актрисой – Лана Роудс. Об этом говорится в отчете компании.

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Pornhub опубликовал глобальный отчет. Самыми популярными запросами в мире оказались хентай (анимированное японское порно), японское, лесбийское и MILF. Самыми популярными актерами – Лана Роудс (Lana Phoades), Абэлла Дэнжэр (Abella Danger) и Ева Элфи (Eva Elfie).

Pornhub опубликовал итоги 2021 года. Украинцы ищут секс, MILF и Лану Роудс – инфографика

Украина расположилась на 14 месте в мире по посещаемости сайта, что на две позиции выше, чем в прошлом году. Украинцы в среднем проводят на сайте 9 минут 53 секунды, пятое место в мире.

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Pornhub опубликовал итоги 2021 года. Украинцы ищут секс, MILF и Лану Роудс – инфографика

Pornhub опубликовал итоги 2021 года. Украинцы ищут секс, MILF и Лану Роудс – инфографика

Самыми частыми запросами украинцев были секс, русское домашнее, лесбийское порно, анимэ и БДСМ. Самыми популярными категориями – MILF, хентай, анальный секс, опытные и русское.

В списке самых популярных среди украинцев пороноактеров – Лана Роудс (Lana Phoades), Ева Элфи (Eva Elfie), Миа Халифа (Mia Khalifa), Лекси Лор (Lexi Lore) и Мини Дива (Mini Diva).

Pornhub опубликовал итоги 2021 года. Украинцы ищут секс, MILF и Лану Роудс – инфографика

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Марк Сировой
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Украина секс PornHub порно лана роудс MILF
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