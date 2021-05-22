Порносайт из учебника по украинскому заблокировали – автор книги
22.05.2021, 15:09
Александр Авраменко (фото - Олександр Авраменко, Facebook)
Порносайт, ссылку на который обнаружили в школьном учебнике по украинскому языку, заблокировали. Об этом сообщил в Facebook автор учебника Александр Авраменко.
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"Друзья, проблему со ссылкой на порносайт решено: его уже заблокировано", – написал он.
Сейчас сайт выглядит так:
Авраменко также поблагодарил замминистра внутренних дел Антона Геращенко. По его словам, он предложил помощь.
- 19 мая сообщалось, что в учебнике Авраменко для 10 классов обнаружили ссылку на порно вместо ссылки на материал о школьном дресс-коде.
- Авраменко сказал, что это – "работа хакеров", и обратился в киберполицию.
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