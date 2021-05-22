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Порносайт из учебника по украинскому заблокировали – автор книги

22.05.2021, 15:09
Порносайт из учебника по украинскому заблокировали – автор книги - Фото
Александр Авраменко (фото - Олександр Авраменко, Facebook)

Порносайт, ссылку на который обнаружили в школьном учебнике по украинскому языку, заблокировали. Об этом сообщил в Facebook автор учебника Александр Авраменко.

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"Друзья, проблему со ссылкой на порносайт решено: его уже заблокировано", – написал он.

Сейчас сайт выглядит так:

Авраменко также поблагодарил замминистра внутренних дел Антона Геращенко. По его словам, он предложил помощь.

  • 19 мая сообщалось, что в учебнике Авраменко для 10 классов обнаружили ссылку на порно вместо ссылки на материал о школьном дресс-коде.
  • Авраменко сказал, что это – "работа хакеров", и обратился в киберполицию.
Марк Сировой
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учебник киберполиция порносайт александр авраменко
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