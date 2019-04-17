Порошенко одобрил расширение нацпарка Днестровский каньон

Фото: igormelika.com.ua

Изменены границ национального природного парка Днестровский каньон: к нему добавят 901,1 га земель государственной и коммунальной собственности. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства Петра Порошенко.

Из этой площади 785,7 га предоставляются нацпарку в постоянное пользование, в том числе с изъятием y землепользователей.

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Еще 115,4 га включены в территорию парка без изъятия у землепользователей.

Порошенко поручил Кабмину обеспечить решение в 2019-2020 годах всех вопросов, которые связаны с передачей земли парку, а также разработать проект землеустройства по отводу участков и по организации/установлению границ. Также правительству поручено провести госрегистрацию прав на участки.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Площадь основанного в начале 2010 года парка до этого расширения - 10 829,18 га (7189,65 га изъяты у землепользователей, 3639,53 га - без изъятия).

В 2008 году Днестровский каньон (общая длина - около 250 км) признан одним из "7 природных чудес Украины".

Он находится на территории Бощёвского, Залищицкого, Бучачского и Монастырисского районов Тернопольской области.

Видео: ArtFilm Studio и Sokolovsky TV, фото - igormelika.com.ua