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19.04.2019, 16:50

Порошенко установил день резервиста, сержанта и пехоты

Порошенко установил день резервиста, сержанта и пехоты - Фото
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины подписал три указа, которыми установил три праздника

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Президент Петр Порошенко подписал три указа, которыми установил три праздника: День пехоты (6 мая), День резервиста (18 мая) и День сержанта Вооруженных Сил Украины (18 ноября). Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

В указе N152/2019 о Дне пехоты отмечается: "С целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которые происходят в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также создание современных военных традиций постановляю: установить в Украине День пехоты, который отмечать ежегодно 6 мая".

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Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Теги: праздник, Петр Порошенко
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