Портрет современной семьи на Земле: инфографика от ООН

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38% всех семей в мире составляют пары, которые живут с детьми, а тех пар, что без детей, втрое меньше - 13%. Такие данные приводятся в последнем исследовании Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

В мире также 27% "расширенных" семей, в которых живут родители, дети и другие родственники, 8% семей с одним из родителей.

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Кроме того, на планете 13% людей, которые живут сами, и лишь каждый 50-й (2%) - тот случай, когда люди живут вместе, но не являются родственниками.

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