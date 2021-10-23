Последний день тепла: завтра в Украину придет похолодание – прогноз Укргидрометцентра

Сегодня в Украине тепло и небольшие дожди, завтра похолодает. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня, 23 октября, на западе Украины +10..+13, в Закарпатской области до +14. В центральных областях +10..+15, на востоке до +17, в южных областях +15..+19. В Крыму температура поднимется до +19..+21. На востоке и юге ожидаются небольшие дожди.

Завтра, 24 октября, похолодает. На западе и в центре страны +4..+10, на востоке +7..+11, на юге +9..+12. Дожди ожидаются в Крыму.

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Денис Юдин

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