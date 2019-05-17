Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.05.2019, 17:52

Правительство Австрии попросило не целовать коров

Правительство Австрии попросило не целовать коров - Фото
Фото: pixabay.com

В Австрии запустили онлайн-челендж поцелуев с коровами. Правительство попросило этого не делать

Реклама
Реклама

В Австрии стартовал интернет-челендж, в котором нужно целовать коров. Правительство просит людей не делать этого, сообщает The Guardian

Министр сельского хозяйства Австрии Элизабен Кестингер заявила, что участие в таком флешмобе может иметь "серьезные последствия". Она добавила, что коровы могут становиться агрессивными, если трогать их телят.

Реклама

В феврале суд в районе Австрии Тиронь обязал фермера, чье стадо коров убило женщину, выплатить ее мужу компенсацию в виде 490 тыс евро. 

Правительство пытается избежать подобных инцидентов, опубликовав кодекс поведения для горных пешеходов и туристов, где просит людей по возможности избегать стад коров. 

Ранее сообщалось, что в Британии на коров начали надевать специальные ошейники, которые управляют системой доения. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: австрия, коровы, челлендж
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 