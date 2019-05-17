Правительство Австрии попросило не целовать коров

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В Австрии стартовал интернет-челендж, в котором нужно целовать коров. Правительство просит людей не делать этого, сообщает The Guardian.

Министр сельского хозяйства Австрии Элизабен Кестингер заявила, что участие в таком флешмобе может иметь "серьезные последствия". Она добавила, что коровы могут становиться агрессивными, если трогать их телят.

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В феврале суд в районе Австрии Тиронь обязал фермера, чье стадо коров убило женщину, выплатить ее мужу компенсацию в виде 490 тыс евро.

Правительство пытается избежать подобных инцидентов, опубликовав кодекс поведения для горных пешеходов и туристов, где просит людей по возможности избегать стад коров.

Ранее сообщалось, что в Британии на коров начали надевать специальные ошейники, которые управляют системой доения.