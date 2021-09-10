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Премию имени Довженко присудили режиссеру и сценаристу Наталье Ворожбит

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 20:38
Премию имени Довженко присудили режиссеру и сценаристу Наталье Ворожбит - Фото
Фото предоставлено Натальей Ворожбит. Автор фото: Анна Федорук

Государственную премию имени Александра Довженко присудили кинорежиссеру и сценаристу Наталье Ворожбит. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Документ опубликован на сайте главы государства.

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"Присудить Государственную премию Украины имени Александра Довженко 2021 года кинорежиссеру, сценаристу Ворожбит Наталье Анатольевне – за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства", – говорится в документе.

Как отмечается, что размер премии имени Довженко составляет 200 000 грн.

СПРАВКА. Наталья Ворожбит – украинская сценарист, драматург, режиссер. За эту ленту она получила премию "Киноколо" как "Открытие года". Работала над сценарием сериала "Спіймати Кайдаша", фильмов "Киборги", "Дике поле". Режиссер "Погані дороги".

Государственная премия имени Александра Довженко – государственная награда Украины, учрежденная для награждения за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства. Премия основана в 1994 году по случаю 100-летия со дня рождения выдающегося деятеля украинской культуры Александра Довженко.

Читайте также: "Война была вчера". Как драматург Наталья Ворожбит стала режиссером и сняла фильм "Погані дороги"

Наталия Медведева
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премия имени Довженко Наталья Ворожбит
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