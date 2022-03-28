Президент наградил 147 защитников Украины, восемь из них – посмертно
28.03.2022, 22:29
Фото - Министерство обороны
Президент Украины отметил 147 украинских защитников и защитниц государственными наградами. Восемь из них – посмертно. Соответствующий указ размещен на сайте Офиса президента.
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Защитники Украины получили награды за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
В частности, защитники Украины получили орден Богдана Хмельницкого, Данила Галицкого, "За мужество", медали "За военную службу Украине", "За безупречную службу" и "Защитнику Отчизны".
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