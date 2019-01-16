Президент подписал закон про буллинг

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Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В графе о дате и состоянии прохождения документа отмечается, что 16 января закон вернули с подписью от президента.

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18 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон о противодействии буллингу, который предусматривает наложение штрафов за травлю в учебных заведениях.

Законом определено, что буллинг (травля) - это действия участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом относительно других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.