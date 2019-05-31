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30 мая в помещении Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины прошла пресс-конференция по итогам 27-го «Пробега под каштанами», который состоялся в Киеве 26 мая.

Организатор мероприятия Ирина Кузнецова сообщила, что нынешний Пробег стал рекордным по всем показателям. В частности, на мероприятии присутствовали 20 745 участников, 600 корпоративных команд. Также впервые было три реципиента, в поддержку которых участники бежали в семи стартах: «Пробег в ходунках» (10 м), «Детский Пробег» (50, 100 и 1200м), «Спортивный Пробег» (~ 5 км), «Пробег с собаками», «Пробег мужественных»(600 м), «Пробег вслепую» (50 м) и «Благотворительный Пробег» (~ 5 км).

К участию в мероприятии традиционно присоединилась команда «Сбывшейся мечты» (400 участников) – детей, которых прооперировали в Центре детской кардиологии и кардиохирургии, а также 250 сотрудников учреждения. Бывший пациент Центра – маленький Данил Войцехович – стал победителем «Пробега в ходунках». Его мама Наталья рассказала, что Данила 8 апреля прооперировали в Центре детской кардиологии и кардиохирургии, и уже сейчас мальчик ведет полноценный образ жизни.

По итогам мероприятия Благотворительный фонд «Пробег под каштанами» передал Центру кардиологии чек на рекордную за все годы сумму: 2 800 000 грн.

Второй чек на 100 000 грн БФ «Пробег под каштанами» передал Институту глазных болезней и тканевой терапии имени В. П. Филатова, в поддержку которого состоялся «Пробег вслепую». Этот старт среди других поддержала звездная команда в составе украинских исполнителей Sonya Kay, Barabanova, DILEMMA, On I Ona, Kira Mazur. Участники бежали парами, у одного были завязаны глаза. Собранные взносы направляются на необходимое оборудование для Центра предотвращения детской слепоты, который создается на базе Института.

«27-й «Пробег под каштанами» и его результаты – это новый рекорд, это символ того, что украинцы могут объединиться ради благородной цели. Мы благодарим всех участников и партнеров за поддержку нашего мероприятия, который, надеюсь, станет еще масштабнее в следующем году», – отметила Ирина Кузнецова.

Официальным автомобильным партнером 27-го «Пробега под каштанами» выступила компания «Виннер Групп Украина», официальным техно-партнером – Eldorado.

«Пробег под каштанами для "Виннер" стал особенным мероприятием, которого ждут все сотрудники. В этом году мы только второй раз участвовали командой, но уже смогли вдохновить более 150 коллег пробежать 5 км, чтобы спасти жизни маленьких сердец. Центр детской кардиологии – это уникальное заведение, имеющий такого уникального партнера как Пробег. И мы счастливы, что Виннер смог присоединиться к этому партнерству еще и как спонсор мероприятия. Надеемся, что это станет доброй традицией на годы», – рассказал Сергей Рудь, член Правления "Виннер Груп Украина", директор по персоналу и организационному развитию.

«В честь двадцатилетия компании Eldorado выступала официальным техно-партнером 27-го «Пробега под каштанами», и таким образом в очередной раз поддержала благотворительные инициативы. Для Eldorado социальные и благотворительные проекты – это возможность оказывать помощь тем, кто действительно в ней нуждается, и подтверждать свою репутацию социально ответственной компании», – отметил Максим Колесников, директор департамента маркетинга и рекламы компании Eldorado.

Партнером «Детского Пробега» в рамках «Пробега под каштанами» выступил бренд «Сыр&Стик» от ТМ Ферма («ТЕРРА ФУД»).

«Наша команда ответственно приняла участие в «Пробега под каштанами», руководствуясь высокой социальной миссией и желанием сделать личный вклад в доброе дело. Мы благодарны Ирине Кузнецовой и ее коллективу за чрезвычайную организацию и возможность привлечь к благотворительности всех неравнодушных. Я искренне желаю мероприятию «Пробег под каштанами» набирать обороты и в дальнейшем для сохранения здоровья детей», – наполнен эмоциями Фортунато Гуадалупи, генеральный директор компании «ТЕРРА ФУД».

Третий чек на 35 600 грн организаторы передают Фонду «Happy Paw» на приют для бездомных животных, в поддержку которых был организован «Пробег с собаками».

«Команда Nestlé с удовольствием присоединилась к нынешнему «Пробегу под каштанами», ведь большие дела легче делать вместе. В этом году мы были рады представить не только корпоративную команду, но и наши бренды – DOG CHOW® и NestleFitness®. DOG CHOW® помогает не только заботиться о домашних любимцах, но и создает возможность популяризировать спорт вместе с любимцами, а также помочь животным, которые в этом нуждаются. Спасибо организаторам за доброе дело, которое они делают уже столько лет!», – сказал Игорь Дубовик руководитель отдела кормов для животных компании Нестле Украина и Молдова.

Организаторами 27-го "Пробега под каштанами" традиционно выступили Агентство маркетинговых коммуникаций «DIALLA» и Киевская городская государственная администрация.