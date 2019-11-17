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Прогноз погоды. Когда в Украине похолодает: карты

Прогноз погоды. Когда в Украине похолодает: карты - Фото
Фото: depositphotos.com
17.11.2019, 09:15

В ближайшие три дня осадков не ожидается

В воскресенье, понедельник и вторник в Украине похолодает, но осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу, сегодня будет облачно с прояснениями. Без осадков. На западе и юге страны ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура днем ​​8-13°, на Закарпатье до 17°.

18 и 19 ноября ожидается переменная облачность. Без осадков. В южных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях и на юге Одесской области ночью 2-7° тепла, днем ​​9-14°, на Закарпатье до 17°; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​5-10° тепла; в восточных областях, на севере Левобережья и Днепропетровской области 19 ноября 2-7° тепла.

20 и 21 ноября в западных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура в западной части и на крайнем юге ночью 2-7° тепла, днем ​​6-11°, на Закарпатье до 15° тепла; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза (21 ноября в восточных областях и на севере Левобережья 4-10° мороза), днем ​​0-5° тепла.

В Киеве и области сегодня, 17 ноября, облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в столице ночью 5-7° тепла, днем ​​около 10°; по области - ночью 2-7° тепла, днем ​​8-13°.

18-19 ноября в столице прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​5-10° тепла.

20-21 ноября в Киеве без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​0-5° тепла.

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прогноз погоды Укргидрометцентр
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