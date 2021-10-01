Прохладно и без дождей, ночами заморозки: погода сегодня и на выходных

Сегодня на западе Украины ожидаются дожди, выходные пройдут без осадков, ночами ожидаются заморозки. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня, 1 октября, на западе и юге Украины +13..+16, в Закарпатской области +17..+19, в Крыму +15..+17. В центральных и восточных областях +11..+15. Дожди обещают в Закарпатской, Львовской и Волынской областях.

В субботу, 2 октября, в западных областях +14..+17, в центральных, восточных и южных +12..+16. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 3 октября, на западе страны +14..+19, в центральных, восточных и южных областях +12..+17, без осадков.

Спасатели предупреждают о заморозках ночами 1-3 октября, 0..+5 градусов, в северо-восточных областях 0..+3.

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Денис Юдин

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