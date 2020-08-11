Протест под посольством Беларуси: Кольченко присудили исправительные работы

Александра Кольченко признали виновным в мелком хулиганстве

Бывшему украинскому политзаключенному Александру Кольченко, которого вчера полиция задержала во время акции солидарности с белорусским народом под посольством Беларуси в Киеве, присудили 40 часов исправительных работ. Об этом сообщают Ґрати.

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Шевченковский районный суд Киева признал его виновным в мелком хулиганстве.

Полицейский указал в рапорте, что на акции у посольства Кольченко "пытался цепляться за одежду полиции, высказывался нецензурной руганью, на замечания не реагировал".

Кольченко вину отрицает, его адвокатка Евгения Закревская просила закрыть дело в связи с отсутствием состава нарушения. Однако судья признала Кольченко виновным и назначила 40 часов общественных работ.

Кольченко сказал, что будет подавать апелляцию.

Видео задержания Кольченко.

10 августа в Киеве под посольством Беларуси проходит акция солидарности с белорусским народом. Полиция задержала пять человек, среди них — бывший политзаключенный Александр Кольченко.

Организаторы акции призывали президента Владимира Зеленского обратиться с официальной нотой о непризнании результатов выборов президента Беларуси, осудить убийства и избиения белорусских граждан и предложить политическое убежище белорусам, которые обратятся в посольство Украины.

Наталия Софиенко

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