Проверьте себя. В сети появился самый короткий IQ-тест

Фото: pixabay.com

В Сети появился вирусный "самый короткий тест на интеллект": ученые предлагают проверить себя всего лишь на трех математических задачках. Как пишет таблоид The Mirror, более 80% людей не могут правильно на них ответить.

Тест первым предложил еще 14 лет назад профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик. Он провел исследование, результаты которого впечатлили автора: среди более 3000 участников (в том числе студентов Йельского университета и Гарварда) верно ответили только 17%.

Задачи следующие:

1. Бита с мячом вместе стоят $1,10, при этом бита дороже мяча на $1. Сколько стоит мяч?

2. Пять машин за пять минут изготавливают пять изделий. Сколько нужно времени 100 машинам, чтобы изготовить 100 изделий?

3. В озере растет группа кувшинок. Ежедневно число растений удваивается. За 48 дней кувшинки могут полностью покрыть площадь озера. Сколько дней нужно, чтобы растения покрыли половину озера?

Автор IQ-теста Фредерик говорит, что задачки выглядят простыми - и являются такими, однако неправильный ответ на них приходит на ум первым.

Чаще всего люди дают такие неправильные ответы:

1. Десять центов;

2. Сто минут;

3. 24 дня.

Правильные ответы – ниже.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1. Пять центов;

2. Пять минут;

3. 47 дней.

1. Скажем, мяч стоит X. Тогда бита стоит на $1 больше, так что это X+1. Итак, мы имеем бита+мяч=X+(X+1)=1,1, потому что вместе они стоят $1,10. Таким образом, 2X+1=1,1, то есть 2X=0,1, отсюда X=0,05. Это означает, что мяч стоит $0,05, а бита - $1,05.

2. Если 5 машинам требуется 5 минут для создания 5 изделий, то для создания 1 изделия 1 машине нужно 5 минут (каждая машина создает изделие за 5 минут). Если у нас 100 машин, работающих вместе, то каждая может создать по издению за 5 минут. Так что через 5 минут будет 100 изделий.

3. Объяснение примерно такое же, как и объяснение периода полураспада и того, за какое время сколько радиоактивного элемента распадется.

В последние годы ученые отмечают "обратный эффект Флинна": с 1970-х годов показатель IQ жителей некоторых стран Запада постепенно снижается.

Читайте также: 12-летняя девочка побила рекорд Хокинга и Эйнштейна по уровню IQ