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04.03.2019, 11:25

Психологи рассказали, как меняется с возрастом восприятие счастья

Психологи рассказали, как меняется с возрастом восприятие счастья - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Тестирование прошли 10 тысяч человек в возрасте от десяти до 85 лет

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Массовое тестирование людей разного возраста показало, что подростки чувствительнее к сигналам негативных эмоций, а пожилые — к позитивным. Об этом сообщает Naked Science.

"Однако с возрастом эта чувствительность падает, зато восприятие счастья остается таким же острым, стимулируя более позитивное восприятие мира", - отметили американские психологи. 

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Эксперименты провели медики из больницы Маклина в Массачусетсе, работающие под руководством психолога из Гарварда Лауры Джермин.

Авторы создали интерактивный онлайн-тест для оценки способности испытуемого распознавать эмоции по выражению лиц людей на фотографиях.

Им демонстрировались пары изображений, предлагалось выбрать лицо человека, который, по их мнению, сильнее второго злится, более счастлив.

Благодаря использованию открытой платформы TestMyBrain.org, тестирование прошли в общей сложности около 10 тысяч человек в возрасте от десяти до 85 лет.

"Начиная от научных данных и заканчивая бытовыми байками, мы отовсюду узнаем, что характер переживания жизни у подростка отличается от взрослого или пожилого человека, Мы хотели понять, как связан этот характер с возрастными особенностями работы базовых эмоций", - отметила Джермин.

Авторы обнаружили быстрый рост чувствительности к визуальным сигналам, связанным с негативными эмоциями, который происходит в раннем и среднем подростковом возрасте. Специалист предположили, что, возможно, именно с этим связано частое развитие школьных конфликтов, свойственное именно этому периоду.

Отмечен и обратный процесс: в дальнейшем чувствительность к знакам негативных эмоций падает, тогда как к позитивным остается на прежнем уровне, оказывая все более заметное влияние на восприятие окружающего мира.

"Замечательно, что у пожилых можно отметить снижение множества способностей восприятия, но ничего подобного с восприятием счастья не происходит", - добавила Джермин.

Ранее сообщалось, что ученым удалось идентифицировать молекулы, которые переносят сигналы боли и зуда в организме.

 

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Теги: счастье, эмоции, психологи, тестирование
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