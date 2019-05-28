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28.05.2019, 14:30

Рада не сократила рабочий день для беременных

Рада не сократила рабочий день для беременных - Фото
Бtременная женщина (фото - Pixabay)

Для внесения изменений в трудовой кодекс не хватило голосов

Верховная Рада отклонила законопроект №7113 о сокращении рабочего дня для беременных. Об этом говорится на сайте парламента.

За проголосовали только 147 нардепов при необходимых 226 голосов.

Авторы проекта закона предлагали внести изменения в трудовой кодекс и сократить для работающих беременных продолжительность рабочего времени на один час. При этом бы сохранялась средняя зарплата после того, как женщина встала на учет по беременности.

В пояснительной записке указано, что таким образом нардепы хотели улучшить демографическую ситуацию в стране. По данным Госстата в Украине по состоянию на начало 2003-го было 47 956 500 граждан, в начале 2007 года - 46 614 828; в начале 2017 года - 42 584 542.

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Теги: зарплата, демография, рождаемость, беременность, рабочий день, сокращенный рабочий день
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