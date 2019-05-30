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30.05.2019, 12:25

Рада принялась за реформу среднего образования

Рада принялась за реформу среднего образования - Фото
Школа (фото - depositphotos.com)

Среди новаций законопроекта - возможность засчитать в общий школьный план время, проведенное в музыкальной или спортивной школе

Верховная Рада приняла за основу законопроект о полном общем среднем образовании. За принятие проекта закона №10204 в первом чтении проголосовали 229 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Документ был подан в Раду Кабинетом министров.

Представляя проект в парламенте, министр образования Лилия Гриневич отметила, что принятие этого документа необходимо для закрепления реформы образования.

В частности, проект предусматривает индивидуальный график обучения - например, если ребенок ходит в музыкальную или спортивную школу, это время может быть засчитано в школьный учебный план. То же касается домашнего обучения.

5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании. Законодательный акт содержит норму об обучении на языках нацменьшинств, которая предусматривает получение общего среднего образования с 1 сентября 2018-го исключительно на государственном языке, что вызвало критику со стороны властей соседних Венгрии и Румынии.

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Теги: среднее образование, лилия гриневич
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