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Рада сняла ограничения на количество учеников в классах и длительность учебного года

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 18:56
Рада сняла ограничения на количество учеников в классах и длительность учебного года - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа

Верховная Рада внесла временные изменения в закон об общем среднем образовании, отменяющие на период военного положения ограничения на количество учащихся в классах и длительность учебного года. За это проголосовали 302 народных депутата.

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Решение парламента приостанавливает норму закона об общем среднем образовании, которая определяет продолжительность образовательного процесса в пределах учебного года не менее 175 учебных дней.

Также приостанавливаются положения  наполняемости класса – не менее 5 и не более 24 учеников в начальной школе, не менее 5 и не более 30 – в базовой или профильной школе.

Совет разрешил продлевать контракты с директорами школ без проведения конкурса до прекращения военного положения плюс шесть месяцев.

Также депутаты приостановили действие положения, требовавшего проводить общественные обсуждения для реорганизации, изменения типа или ликвидации школ в сельской местности.

  • Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко заявил, что образовательный процесс в школах с 1 сентября планируют возобновить в режиме офлайн.

Читайте об этом подробнее: Школа офлайн с 1 сентября: 10 вопросов к заместителю министра образования

Андрей Водяный
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верховная рада школы
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