Разница в два градуса: синоптики дали прогноз погоды на весну

Фото: Depositphotos

Апрель и май в Украине будут теплее, чем обычно. Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Национальной академии наук Вазира Мартазинова, передает Радио Свобода.

"В апреле мы ожидаем температуру на два градуса выше средних многолетних значений по всей территории Украины... То есть среднемесячная температура в апреле будет от девяти с половиной до одиннадцати градусов по всей территории Украины", - сказала Мартазинова.

Реклама

По ее словам, в мае температура воздуха также ожидается на два градуса выше нормы по всей территории Украины. При этом температура в западных областях ожидается на уровне 15-17 градусов, а на остальной территории Украины среднемесячная температура ожидается на уровне 17-19 градусов.

Читайте также: Синоптики рассказали, где в Украине потеплеет: погода, карта