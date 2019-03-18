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18.03.2019, 18:20

Разница в два градуса: синоптики дали прогноз погоды на весну

Разница в два градуса: синоптики дали прогноз погоды на весну - Фото
Фото: Depositphotos

Среднемесячная температура в апреле, по прогнозу, будет от +9,5 до +11 градусов по всей территории Украины

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Апрель и май в Украине будут теплее, чем обычно. Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Национальной академии наук Вазира Мартазинова, передает Радио Свобода.

"В апреле мы ожидаем температуру на два градуса выше средних многолетних значений по всей территории Украины... То есть среднемесячная температура в апреле будет от девяти с половиной до одиннадцати градусов по всей территории Украины", - сказала Мартазинова.

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По ее словам, в мае температура воздуха также ожидается на два градуса выше нормы по всей территории Украины. При этом температура в западных областях ожидается на уровне 15-17 градусов, а на остальной территории Украины среднемесячная температура ожидается на уровне 17-19 градусов.

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Теги: весна, погода, прогноз погоды
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