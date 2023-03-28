Реформа ВЛК двигается по трем направлениям – замглавы Минздрава

Военно-врачебные комиссии (ВЛК) будут реформировать по направлениям цифровизации, снижения нагрузки на членов комиссии и упрощения бюрократических процедур. Об этом для материала LIGA.net о реформе ВЛК рассказала замглавы Минздрава по цифровой трансформации Мария Карчевич.

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По ее словам, сейчас ВЛК, которые находятся в системе военной медицины, совсем не цифровизованы: у них отсутствуют электронные очереди, медицинские информсистемы и электронный документооборот. "Глобально проблема решится, когда будет внедрен электронный документооборот между госпиталями, частями и военкоматами", – говорит Карчевич.

Замминистра отмечает, что реформа идет по трем направлениям:

1. Цифровизация. Планируется применить в военной медицине опыт гражданской, которая давно работает с электронной системой здравоохранения. Это должно дать военным госпиталям доступ к электронной медкарточке, готовятся запуск электронной очереди и внедрение электронного документооборота.

В целом должен получиться подход "документы, выплаты и услуги ходят за военным, а не он за ними", говорит Карчевич. По ее мнению, цифровизация также должна минимизировать человеческий фактор и помочь в борьбе с коррупцией.

2. Нормативно-правовое регулирование. По словам замминистра, разрабатываются изменения в законы и подзаконные акты, чтобы усовершенствовать процессы и уменьшить бюрократию.

3. Снижение нагрузки на работников ВЛК. Количество комиссий расширяется за счет гражданских медучреждений, объясняет Карчевич.

В парламентском комитете по нацбезопасности ожидают первых сдвигов этой весной, говорит LIGA.net замглавы комитета Марьяна Безуглая (фракция Слуги народа).

Соучредитель ГО "Принцип", которая участвует в межведомственной группе по реформе, Маси Найем ожидает изменений в такие сроки: расширение сети ВЛК –месяц-полтора, цифровизация – три-четыре месяца, снижение коррупционных рисков при определении инвалидности на МСЭК – позже.

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Марко Сировой

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