Результаты ВНО: 23 000 выпускников школ не знают истории и украинского

Около 23 000 школьников не сдали ВНО по украинскому и литературе. Они не смогут поступить в вуз в Украине в этом году

Около 23 000 выпускников школ не сдали внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе, а также истории даже на минимальный проходной балл. Об этом говорится в данных Украинского центра оценивания качества образования.

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Чтобы сдать украинский и литературу необходимо было набрать 22 балла из 104 возможных. Это не удалось сделать 8,32% из 275 000 участников – около 23 000.

При этом все, кто не сдал украинский, не имеют права поступить в вуз в Украине в этом году. Этот экзамен является обязательным для всех образовательных программ.

В ВНО по истории участвовали более 178 000 уже бывших школьников. Не смогли набрать пороговый балл (25 из 94) 13,19% участников тестирования – тоже около 23 000.

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Марк Сировой

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