Рождество 2018: история и традиции католического рождества

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В ночь на 25 декабря католики во всем мире праздную Рождество - в этот день, по библейским преданиям, Дева Мария родила Иисуса Христа.

Этот праздник считается главным в католическом мире, подготовка к нему начинается за месяц или 40 дней: города украшают праздничными гирляндами, монтируют елки на площадях, стартуют рождественские ярмарки. Кроме того, за четыре недели до праздника начинается период Адвент, когда верующие исповедуются и причащаются.

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Католический праздник Рождества Христова продолжается с 20 по 24 декабря и шесть дней после. 24 декабря в преддверие Рождества Христова католики соблюдают особо строгий пост.

Главный вечер перед Рождеством - Сочельник. Он отмечается 24 декабря и называется в честь главного блюда сочвы, она же кутья.

По традиции пост Сочельника заканчивается с появлением на небе первой вечерней звезды, после чего во всех католических и протестантских храмах по всему миру совершаются торжественные рождественские богослужения, присутствие на которых для католиков обязательно. В Сочельник все семьи собираются на ужин из постной пищи.

В церквях проходит три литургии - ночная месса, месса на заре и дневная месса. Католики отмечают Рождество трижды, почитая Бога Отца ночью, рождение Бога-Сына от Девы на заре и появление Бога-духа днем. Церковное празднование рождества длится восемь дней.

Праздничные блюда 25 декабря в разных странах – разные: американцы готовят индейку с клюквенным соусом; в Литве готовят кутью, блюда из рыбы; в Дании жарят гуся или утку с яблоками, готовят рисовый пудинг и сладкую кашу из риса; в Австрии и Венгрии, наоборот, не готовят птицу, считая, что так может "улететь" удача и счастье; в странах Скандинавии накануне праздника режут поросят, делают мясные копчености и варят солодовый напиток.

Утром 25 декабря принято дарить подарки, спрятанные в носках у камина или под украшенной елкой. Кроме елки и подарков, еще один обязательный символ Рождества - веточки вечнозеленого кустарника омелы, их развешивают по дому.

У украинцев в этом году на Рождество три выходных – с 23 по 25 декабря (воскресенье, понедельник и вторник после рабочей субботы).

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