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21.04.2019, 17:55

Роман Полански подал в суд на Американскую киноакадемию

Роман Полански подал в суд на Американскую киноакадемию - Фото
Роман Полански (фото - EPA)

Полански потребовал от Американской киноакадемии восстановить его членство, но там отказались это делать

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Режиссер Роман Полански ("Пианист", "Нож в воде", "Чайнатаун", "Ребенок Розмари") подал в суд на Американскую киноакадемию и потребовал восстановить его членство в организации. Как сообщает Hollywood Reporter, академия отказалась это делать.

19 апреля адвокат 85-летнего режиссера подал иск в суд Лос-Анджелеса. По мнению Полански, академия нарушила собственные правила, когда не предоставила ему корректное сообщение об исключении и не позволила лично представлять свое дело при апелляции.

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В свою очередь представитель академии заявил, что процедура исключения Полански из организации была "справедливой и разумной".

Полански исключили из академии почти год назад, в мае 2018 г. "в связи со стандартами организации". Режиссера обвиняют в домогательствах трех женщин. Одна из них, Саманта Геймер, утверждает, что режиссер изнасиловал ее в 1977 году, когда ей было 13 лет. В 1978 году Полански признал свою вину в суде, после чего тайно покинул США. По американским законам, режиссеру грозило тюремное заключение за совращение малолетних сроком на 50 лет.

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Теги: Роман Полански, оскар, кино
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