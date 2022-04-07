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"Россияне пытались попасть в самое опасное место в зоне". ЧАЭС после оккупантов. Видео

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 12:49
Скриншот Ukrainian Witness

Проекту Ukrainian Witness провели экскурсию по админзданию Чернобыльской АЭС после того, как там побывали оккупанты.

На видео есть помещение, где россияне удерживали бойцов Нацгвардии Украины как военнопленных.

Пока там жили украинские бойцы – там был порядок, объясняет сотрудник станции.

"То, что на кадрах – следствие внезапного вывоза наших бойцов на территорию России. И после этого здесь находились орки", – рассказал он.

Разграблено много ремонтно-технологического оборудования, объясняют на станции.

Впрочем, в особо важные зоны станции не зашел ни один оккупант, отметил сотрудник.

Насколько известно, на территории станции оккупанты не повредили ничего, что может представлять радиационную опасность.

Также рассказали, что оккупанты пытались проникнуть в хранилище отработанного ядерного топлива. Цель непонятна. Это самое опасное, что находится в зоне, пояснил сотрудник станции. Впрочем, им это не удалось.

  • Российские военные покинули станцию 31 марта.
  • До этого они с начала полномасштабного вторжения держали в плену охранявших станцию нацгвардейцев, устроили в здании администрации военный штаб.
Катерина Амеліна
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оккупанты война с россией вторжение в украину захват ЧАЭС
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