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С 5 апреля в квартирах киевлян начнут отключать отопление - КГГА

С 5 апреля в квартирах киевлян начнут отключать отопление - КГГА - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
02.04.2020, 16:47

На следующей неделе в столице ожидается потепление, а значит отопительный сезон можно будет завершать

В это воскресенье, 5 апреля, в Киеве начнется процесс отключения отопления в жилых домах. Синоптики говорят, что на следующей неделе среднесуточная температура составит больше +8, закон дает право в этом случае завершить отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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В администрации решили не ждать "традиционного 15 апреля", а приступить к отключению уже сейчас, чтобы сэкономить деньги населения в условиях "сложного финансового положения" в период карантина.

В КГГА отмечают, что прекращение подачи тепла будет происходить "синхронно" потеплению на улице. Для отключения централизованного теплоснабжения с длиной тепловых сетей более 2,7 км понадобится 2-3 дня.

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Дарья Мостовая
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