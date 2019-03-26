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26.03.2019, 12:13

С женщинами и сувенирами: в Антарктиду отправляется экспедиция

С женщинами и сувенирами: в Антарктиду отправляется экспедиция - Фото
Станция Академик Вернадский (скриншот из видеозаписи)

В составе 24-й украинской экспедиции - четверо новичков, а средний возраст участников значительно помолодел: самому старшему - 47 лет, младшему - 27

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В команду 24-й Украинской антарктической экспедиции впервые за 20 лет вошли женщины, и все полярники "от лыж до очков и шапок" экипированы исключительно украинскими производителями. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич на торжественной церемонии отправки УАЭ на станцию "Академик Вернадский".

В составе экспедиции семь научных и трое инженерно-технических сотрудников, а также врач и повар.

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24-я экспедиция отправится в Антарктиду сегодня, 26 марта. Там они сменят предшественников-зимовщиков из 23-й УАЭ.

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Впервые полярники были отобраны на открытом конкурсе и без гендерных ограничений: благодаря этому на юг отправляются две женщины - врач Наталья Бабий и биолог Оксана Савенко.

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По словам главы Национального антарктического научного центра Евгения Дикого, одним из важных направлений, помимо научной деятельности на "Вернардском", является также развитие туризма. За год станцию посещает около четырех тысяч человек со всего мира.

Там планируют создать туристический центр, и первым шагом к этому стало создание "антарктической гривны" с традиционными символами континента - пингвинами, китом и чайками, а также эмблемой станции.

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Теги: антарктида, экспедиция, академик вернадский, полярник
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