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29.05.2019, 11:09

СБУ временно ввела особый режим в одной из областей

СБУ временно ввела особый режим в одной из областей - Фото
Фото: facebook.com/Левченко

Жителей региона призвали сохранять спокойствие

С 29 по 31 мая в Запорожской области будет действовать особый режим, связанный с плановыми тактико-специальными антитеррористическими учениями. Об этом сообщил пресс-офицер УСБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

Тренировки пройдут в районе населенных пунктов: Новоалександровка, Степное, Лежино, Новооленовка, Кушугум, Григорьевка и Растущее в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием спецтехники и вооружения.

В учениях примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, представители органов власти и местного самоуправления.

"Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей, движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей", - отметил Левченко.

Управление СБУ в Запорожской области призывает жителей и гостей региона сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в городе спецназовцев и военных, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

1-3 августа 2018 года СБУ проводила антитеррористические учения в Полтавской области. 

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Теги: сбу, учения, запорожская область, сергей левченко
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