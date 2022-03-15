Сегодня будут работать девять гуманитарных коридоров, в Мариуполь едет гумконвой
Сегодня заработают девять гуманитарных коридоров. Об этом сообщила на брифинге министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
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Так, эвакуация будет происходить:
- из сел Богдановка, Нова Богдановка, Бобрик – в Бровары;
- из городов Сумы, Тростянец, Лебедин, Шостка, Конотоп – в Полтаву;
- из села Оскол в Харьковской области – в Славянск.
Детальнее о маршрутах:
Также сегодня из Бердянска в Мариуполь выедет гуманитарный конвой, который доставит десятки тонн воды, медикаментов и продуктов, а на обратном пути заберет женщин, детей и всех, кто в этом нуждается из Мариуполя в Запорожье.
Кроме того, министр отметила, что известно об огромной проблеме в Иванкове, Киевская область, и сейчас ведется работа над маршрутом эвакуации из этого населенного пункта. Верещук выразила надежду, что уже завтра удастся открыть гуманитарный коридор из Иванкива.
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