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Сегодня будут работать девять гуманитарных коридоров, в Мариуполь едет гумконвой

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 09:36
Сегодня будут работать девять гуманитарных коридоров, в Мариуполь едет гумконвой - Фото
Фото - Денис Монастирський

Сегодня заработают девять гуманитарных коридоров. Об этом сообщила на брифинге министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Так, эвакуация будет происходить:

- из сел Богдановка, Нова Богдановка, Бобрик – в Бровары;

- из городов Сумы, Тростянец, Лебедин, Шостка, Конотоп – в Полтаву;

- из села Оскол в Харьковской области – в Славянск.

Детальнее о маршрутах:

Также сегодня из Бердянска в Мариуполь выедет гуманитарный конвой, который доставит десятки тонн воды, медикаментов и продуктов, а на обратном пути заберет женщин, детей и всех, кто в этом нуждается из Мариуполя в Запорожье.

Кроме того, министр отметила, что известно об огромной проблеме в Иванкове, Киевская область, и сейчас ведется работа над маршрутом эвакуации из этого населенного пункта. Верещук выразила надежду, что уже завтра удастся открыть гуманитарный коридор из Иванкива.

Валерия Давыдова
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