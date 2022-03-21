Сегодня заработают восемь гуманитарных коридоров
21.03.2022, 09:58
Эвакуационные колонны, фото - Олег Синегубов
На сегодняшний день согласованы восемь гуманитарных коридоров в трех областях. Об этом на брифинге сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
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В Донецкой области для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье будут работать три маршрута:
– Бердянск – Запорожье, место сборов: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27;
– Мангушская община – Запорожье, место сборов: село Юровка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена";
– Никольское – Запорожье, место сборов: школа №2, ул. Парковая, 23.
В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту. Адреса для дозаправки: просп. Восточный, 4а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б.
В Киевской области будут работать следующие маршруты:
– из поселка Великая Дымерка в Бровары, место сборов – Дом сельсовета, ул. Бобрицкая,1;
– из поселка Ворзель в поселок Белогородка, место сборов – ул. Садовая, 13;
– из города Буча в поселок Белогородка, место сборов – ул. Энергетиков, 12;
– из села Козаровичи в Вышгород, место сборов – тренинговый центр Главного управления Нацполиции.
В Луганской области эвакуация будет по следующим маршрутам:
– из Лисичанска в Бахмут, место сборов – здание ГСЧС, ул. Сосюры, 324;
- из Северодонецка в Бахмут, место сборов – Дом культуры, ул. Химиков, 28:
- из города Горское в Бахмут, место сборов – ул. Первомайская, 42; Дом культуры и ул. Мира, 136.
В Донецкой области для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье будут работать три маршрута:
– Бердянск – Запорожье, место сборов: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27;
– Мангушская община – Запорожье, место сборов: село Юровка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена";
– Никольское – Запорожье, место сборов: школа №2, ул. Парковая, 23.
В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту. Адреса для дозаправки: просп. Восточный, 4а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б.
В Киевской области будут работать следующие маршруты:
– из поселка Великая Дымерка в Бровары, место сборов – Дом сельсовета, ул. Бобрицкая,1;
– из поселка Ворзель в поселок Белогородка, место сборов – ул. Садовая, 13;
– из города Буча в поселок Белогородка, место сборов – ул. Энергетиков, 12;
– из села Козаровичи в Вышгород, место сборов – тренинговый центр Главного управления Нацполиции.
В Луганской области эвакуация будет по следующим маршрутам:
– из Лисичанска в Бахмут, место сборов – здание ГСЧС, ул. Сосюры, 324;
- из Северодонецка в Бахмут, место сборов – Дом культуры, ул. Химиков, 28:
- из города Горское в Бахмут, место сборов – ул. Первомайская, 42; Дом культуры и ул. Мира, 136.
Также будут отправлены гуманитарные грузы (продукты и медикаменты) в Лисичанск, Северодонецк, Горное.
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