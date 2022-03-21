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Сегодня заработают восемь гуманитарных коридоров

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21.03.2022, 09:58
Сегодня заработают восемь гуманитарных коридоров - Фото
Эвакуационные колонны, фото - Олег Синегубов
На сегодняшний день согласованы восемь гуманитарных коридоров в трех областях. Об этом на брифинге сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
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В Донецкой области для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье будут работать три маршрута:

– Бердянск – Запорожье, место сборов: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27;

– Мангушская община – Запорожье, место сборов: село Юровка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена";

– Никольское – Запорожье, место сборов: школа №2, ул. Парковая, 23.

В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту. Адреса для дозаправки: просп. Восточный, 4а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

В Киевской области будут работать следующие маршруты:

– из поселка Великая Дымерка в Бровары, место сборов – Дом сельсовета, ул. Бобрицкая,1;

– из поселка Ворзель в поселок Белогородка, место сборов –  ул. Садовая, 13;

– из города Буча в поселок Белогородка, место сборов – ул. Энергетиков, 12;

– из села Козаровичи в Вышгород, место сборов – тренинговый центр Главного управления Нацполиции.

В Луганской области эвакуация будет по следующим маршрутам:

– из Лисичанска в Бахмут, место сборов – здание ГСЧС, ул. Сосюры, 324;

- из Северодонецка в Бахмут, место сборов – Дом культуры, ул. Химиков, 28:

- из города Горское в Бахмут, место сборов – ул. Первомайская, 42; Дом культуры и ул. Мира, 136.
Также будут отправлены гуманитарные грузы (продукты и медикаменты) в Лисичанск, Северодонецк, Горное.
Валерия Давыдова
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Донецкая область война луганская область эвакуация киевская область
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