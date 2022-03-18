Сегодня заработают девять гуманитарных коридоров

На 18 марта согласована работа девяти гуманитарных коридоров. Об этом на брифинге сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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А именно:

– из Мариуполя в Запорожье;

– из городов Сумы, Тростянец, Лебедин, Конотоп, поселков Краснополье, Большая Писаревка – в Полтаву.

По ситуации с эвакуацией Мариуполя, Верещук уточнила, что колонна автобусов с бензовозом сегодня продолжила движение из поселка Васильевка, для дозаправки автомобилей выезжающих жителей. Также после 9 утра из Запорожья выезжает вторая колонна автобусов.

Тем, кто идет пешком из Мариуполя, будет организована помощь в городе Мангуш.

Подробнее о маршрутах:

В Харьковской области планируется доставка гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм.

На завтра обрабатываются маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской и Луганской областей.

Также Ирина Верещук напомнила, что со вчерашнего дня заработало Национальное информационное бюро при Министерстве реинтеграции. В бюро открыта горячая линия для первоначального сбора информации и коммуникации с пострадавшими. Кто хочет получить информацию о погибших, пропавших без вести, военнопленных и мирных жителях, захваченных врагом, может позвонить по номерам 16-48 и 044-287-81-65.

Валерия Давыдова

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