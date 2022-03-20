Шкарлет: За время войны в Украине пострадали более 500 учебных заведений

В следствии полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, более 500 учебных заведений разрушены или повреждены, пишет министр образования и науки Сергей Шкарлет.

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Войска РФ атакуют не только стратегические военные объекты, но и гражданские здания, в числе которых: детские сады, школы, профтехучилища, колледжи и университеты.

"Наши учебные заведения – это учреждения, которые формируют будущую элиту государства. Да, нам больно воспринимать, что многие из них безжалостно повреждены, а некоторые вообще сметены с лица земли. Однако придет мир – и мы все отстроим, но никогда не простим!", – заявил Шкарлет.

Анна Чуданова

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