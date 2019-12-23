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Штормовой ветер и дожди: какой будет погода - карта

Штормовой ветер и дожди: какой будет погода - карта - Фото
Фото: depositphotos.com
23.12.2019, 08:41

По прогнозам Укргидрометцентра, похолодание ожидается с 27 декабря

23 декабря в большинстве областей Украины в течение дня воздух прогреется до +7, +13 градусов, на западе температура снизится завтра до +4, +8 градусов, сильный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

В восточных областях ожидается до +5, +9 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"Ветер юго-восточного направления будет достигать 15-22 м/с, вероятны штормовые порывы. Дожди пройдут почти повсеместно в Украине, кроме юго-восточной части. На западе есть вероятность сильных дождей, в Карпатах - мокрый снег и метели", - уточнила Диденко.

В ГСЧС подчеркнули, что в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с.

В Киеве понедельник ожидается влажным, с дождем и порывистым, до сильного, ветром, + 12 градусов.

Диденко добавила, что похолодание до "минусов" предполагается с 27 декабря.

  • В ночь на 1 января 2020 года в Киеве ожидается -2, -4 градусов и без осадков.

 

 

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ветер погода дождь карта 23 декабря
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