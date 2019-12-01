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Прогноз погоды на сегодня: небольшой мороз и без осадков

Прогноз погоды на сегодня: небольшой мороз и без осадков - Фото
Фото: LIGA.net
01.12.2019, 08:01

В первый день зимы в большинстве областей температура воздуха составит около нуля, ночью опустится до минусовых значений

По данным Укргидрометцентра, сегодня по всей территории страны без осадков.

Дневная температура воздуха в западных областях составит от -1 до +1 градуса, на Закарпатье до +3. Ночью похолодает до -2...-4 градусов.

В центральных областях днем около нуля, в ночное время также до -2...-4°C. В Киеве и Киевской области днем ожидается от -1 до +1 градуса, ночью похолодает до -3°C.

На севере Украины днем от нуля до +2, ночью температура воздуха опустится до -2...-4°C.

Иллюстрация с сайта Укргидрометцентра

На востоке термометры покажут 0...+2 днем и до -2 градусов ночью.

В южных областях днем до +3...+5, ночью от нуля до +2 градусов. В Крыму +4...+6 днем и +2...+4°C ночью.

  • 30 ноября ГСЧС предупредила о существенном ухудшении погодных условий со 2 декабря, мокром снеге и гололеде.
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