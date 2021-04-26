Синоптики обещают в мае тепло выше нормы: месячный прогноз Укргидрометцентра

В мае среднемесячная температура будет на 1-1,5 градуса выше нормы, ожидают синоптики Укргидрометцентра. Прогноз опубликован на сайте организации.

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Среднемесячная температура в мае может составить +15..+18 градусов, при средних многолетних значениях +13..+17.

В горах ожидается +11..+13 градусов, при средних значениях +7..+12.

Месячное количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений: 62-89 мм в западных областях, до 134 мм в Карпатах, на остальной территории – 28-50 мм.

Абсолютный максимум температуры в мае, по многолетним наблюдениям, составляет +31..+37 градусов, в Одесской, Луганской областях и в Крыму – до +39 градусов, в горах +22..+30.

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Денис Юдин

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