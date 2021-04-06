Синоптики предупредили об ухудшении погоды, в Карпатах возможен сход лавин

Об осложении погодных условий 6 и 7 апреля сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, 6 апреля, в западных областях, а с 7 апреля в большинстве центральных ожидаются осадки в виде мокрого снега, кратковременное возникновение снежного покрова.

7 апреля в южных, восточных и центральных областях – порывы ветра 15-20 м/с.

6-7 апреля из-за снегопадов на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная опасность схода лавин.

Завтра в западных областях ожидается +3..+6 градусов, в центральных от +2..+4 в Киеве до +9..+11 в Полтавской области, на юге +11..+13, на востоке +13..+15 градусов, говорится на сайте Укргидрометцентра.

Читайте также: В Украину идет похолодание, ожидаются мокрый снег и гололед

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.