Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта

Сегодня на севере, центре и западе пройдут дожди

Температура воздуха 5 ноября в западных и северных областях будет низкой, днем ​​+6, +11 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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В центральной части ожидается + 8, + 12 градусов. На севере, центре и западе пройдут дожди.

На востоке очень столбики термометров поднимутся до + 10, + 14 градусов. В южной части + 12, + 15 градусов.

В Киеве 5 ноября атмосферный фронт принесет дождливую пасмурную погоду. В течение дня температура воздуха составит около +9 градусов.

Диденко уточнила, что в пятницу, субботу и воскресенье в Украине из-за влияния антициклона осадков не ожидается.

23 октября сообщалось, что в ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса.

Арина Толина

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