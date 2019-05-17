Синоптики предупреждают о возможном смерче и граде: погода, карта

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Сегодня, 17 мая, в Винницкой и Житомирской областях ожидаются сильные дожди, грозы, град. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Сегодня днем ​​- от +10 градусов на западе до почти +30 градусов на юге и востоке. Плюс воздух насыщен влагой - длительное время идет дождь. Именно полоса Винницкая область -Житомирщина и является разделительной между этими контрастами. Поэтому вдоль нее и рядом могут наблюдаться мгновенно сильные ливни, грозы, град и даже, как уже зафиксировали пользователи, смерч", - отметила Диденко.

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Она уточнила, что "смерч спрогнозировать теоретически можно, практически - вероятно в кино".

Завтра, 18 мая, Житомирская, Винницкая, Ровенская области остаются в зоне риска активных атмосферных процессов. "И, соответственно, опасных. Дожди с грозами, вероятно градом и шквалами, местами - весь запад Украины", - предупредила синоптик.

13 мая сообщалось, что в конце недели осадки прекратятся.