Синоптики рассказали, где ждать снега: погода, карта

Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

27 декабря наибольшая вероятность мокрого снега будет в западных областях, где температура воздуха ожидается 0, +3 градуса. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Украина окажется среди различных фаз осадков", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

На остальной территории ожидается преимущественно дождь или туман с дождем. Температура воздуха + 5 градусов, на юге и востоке + 4, + 8 градусов. Ветер северо-западный, порывистый.

В Киеве 27 декабря - дождь, максимальная температура воздуха около +2 градусов.

"К концу недели влажная погода в Украине удержится - периодически дождь и мокрый снег, похолодает до небольших минусов. А 31 декабря - 1 января снова ожидается потепление", - уточнила Диденко.