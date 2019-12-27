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Синоптики рассказали, где ждать снега: погода, карта

Синоптики рассказали, где ждать снега: погода, карта - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА
27.12.2019, 08:08

По прогнозам Укргидрометецнтра, сегодня Украина окажется среди различных фаз осадков

27 декабря наибольшая вероятность мокрого снега будет в западных областях, где температура воздуха ожидается 0, +3 градуса. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Украина окажется среди различных фаз осадков", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

На остальной территории ожидается преимущественно дождь или туман с дождем. Температура воздуха + 5 градусов, на юге и востоке + 4, + 8 градусов. Ветер северо-западный, порывистый.

В Киеве 27 декабря - дождь, максимальная температура воздуха около +2 градусов.

"К концу недели влажная погода в Украине удержится - периодически дождь и мокрый снег, похолодает до небольших минусов. А 31 декабря - 1 января снова ожидается потепление", - уточнила Диденко.

  • В ночь на 1 января 2020 года в Киеве ожидается -2, -4 градусов и без осадков.
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Наталья Диденко погода карта 27 декабря
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