Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта

Дождь (фото - unsplash.com)

Во вторник, 14 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Лишь южная часть избежит серьезных осадков.15 мая еще останется вероятность дождей", - отметила Диденко.

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В Киеве ожидается местами дождь, гроза. Воздух прогреется до + 22, + 23 градусов. В дальнейшем теплая погода в столице будет преобладать.

Фото: meteo.gov.ua

Она уточнила, что пока высокая вероятность дождей еще остается в западных областях, а также периодически - в Винницкой и Одесской. Однако на большинстве территории будет солнечно и сухо.

Температура воздуха предполагается высокой, в течение дня + 20, + 25 градусов, только на западе похолодает до + 13, + 19 градусов, а иногда и до + 10,+ 14 градусов. "Холод придет из соседней Польши", - уточнила Диденко.

По ее словам, с 16 мая в большинстве областей Украины начнется период сухой солнечной погоды.

13 мая сообщалось, что в конце недели осадки прекратятся.