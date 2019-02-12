Синоптики сказали, где резко ухудшится погода: карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, 12 февраля в Черновицкой области, ​​Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях ожидаются значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега (прирост снежного покрова 6-12 см). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В Киевской области 12 февраля днем ​​- значительные осадки (прирост снежного покрова 7-10 см)", - отмечается в сообщении.

Реклама

Фото: meteo.gov.ua

По Киеву и области прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, местами туман.

"На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м /с, отдельные порывы 15-18 м /с. Температура в Киеве и области 0, +2 градусов", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в Украину пришел атмосферный фронт, главные синоптические баталии - север, центр, Одесская, Николаевская, Херсонская области.