Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.02.2019, 11:45

Синоптики сказали, где резко ухудшится погода: карта

Синоптики сказали, где резко ухудшится погода: карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, сильный снег выпадет в восьми областях

Реклама
Реклама

По прогнозам Укргидрометцентра, 12 февраля в Черновицкой области, ​​Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях ожидаются значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега (прирост снежного покрова 6-12 см). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В Киевской области 12 февраля днем ​​- значительные осадки (прирост снежного покрова 7-10 см)", - отмечается в сообщении.

Реклама

Фото: meteo.gov.ua

По Киеву и области прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, местами туман.

"На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м /с, отдельные порывы 15-18 м /с. Температура в Киеве и области 0, +2 градусов", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в Украину пришел атмосферный фронт, главные синоптические баталии - север, центр, Одесская, Николаевская, Херсонская области.

Отправить:
Распечатать:
Теги: погода, снег, ГСЧС, карта
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 