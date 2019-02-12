Синоптики сказали, где резко ухудшится погода: карта

По прогнозам Укргидрометцентра, 12 февраля в Черновицкой области, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях ожидаются значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега (прирост снежного покрова 6-12 см). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"В Киевской области 12 февраля днем - значительные осадки (прирост снежного покрова 7-10 см)", - отмечается в сообщении.
Фото: meteo.gov.ua
По Киеву и области прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, местами туман.
"На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м /с, отдельные порывы 15-18 м /с. Температура в Киеве и области 0, +2 градусов", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Украину пришел атмосферный фронт, главные синоптические баталии - север, центр, Одесская, Николаевская, Херсонская области.